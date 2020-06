OTSEPILT JA -BLOGI | Urmas Sõõrumaa vabandas EOK täiskogu ees, Tõnu Tõniste käis välja oma rahalised lubadused

EOK PRESIDENDIVALIMISED

Algab hääletus.

Rauno Parrase küsimus: "Kuidas sa suhtud vastaskandidaadi avaldusse teha EOK presidendi valitsemisaeg 8-aastaseks?"Tõniste: "Selleks, et panna tööle näiteks treenerite komisjon, ei ole küll kaheksat aastat vaja. Selleks, et käia meie noortele kaasa elamas ja rahvusvaheliselt teiste riikide presidentidega kohtumas ja suhted loomas, ei ole ka kaheksat aastat vaja. Kui me oma sportlaste saavutusi hindame iga nelja aasta tagant olümpiatsüklis, ei saa me ka presidendile allahindlust teha. President peab tõestama ennast nelja aastaga."

Tõniste rahalistest lubadustest: "Suured lubadused kõlavad kenasti, aga ilma teostuseta on need vaid numbrid, mis mõeldud üksteise ületrumpamiseks. On teada, et president valitakse neljaks, mitte 8 või 10 aastaks. Sellest lähtuvalt tuleb teha ka reaalseid prognoose. Spordile suunatav summa kultuuriministeeriumist peab jätkama kasvutrendi ja erasektori rahad peavad kahekordistuma."

Tõniste: "Peame ühiselt pingutama, et dopinguskandaalidest räsitud Eesti spordi maine taastuks ja rohkem jätkuks ülevaid hetki. Aus sport ja läbipaistvus igal tasandil peab olema ainus kehtiv reaalsus. Puhas sport - mingit muud varianti ei tohi olla!"

Tõniste lubab kehalise kasvatuse tundidesse kaasata eri alade treenereid ja tahab, et kehalise kasvatuse õppekavva kuuluksid ka kodused tööd.

Pulti astub teine presidendikandidaat Tõnu Tõniste.

Gerd Kanter küsis, miks otsustas Sõõrumaa loobuda avalikust debatist: "Teate, need ajakirjanikud keeravad need asjad sinna, kust neid enam kätte ei saa. Ma eelistan rääkida teiega otse."Järgnes vabandus: "Tahan vabandada teie kõigi ees. On jäänud mulje, et mina pean sportlasi rumalaks. Ma olen 30 miljonit eurot investeerinud sporti ja ma pean sportlasi rumalateks!? See ütlemine oli otseselt nende kohta, kes jooksid süstal veenis ringi ja tekitasid meile ajutise kaose. Ma ei häbene ka täna öelda, et nad on rumalad ja nii ei tohi teha. Kahjuks läks see igale poole lendama. Eelkõige ajakirjanikud, aga mõned meist ka endi seast kasutasid seda ära."

Sõõrumaa nimetab oma täitevkomitee liikmete kandidaadid: asepresidendi Erich Teigamägi, Toomas Tõnise, Hanno Pevkur, Lauri Luik, Mihhail Kõlvart, Indrek Saar, Gerd Kanter, Kristjan Port, Anne Rei, Oliver Kruuda, Remo Holsmer, Allar Levandi, Raivo Rand, Jaanus Karilaid, Helir-Valdor Seeder, Monika Helme, Sven Sester."Ma soovin teha vähemalt neli asepresidendi kohta. Üks asepresident hakkab kureerima liikumisharrastust, üks sporti koolis (Luik), üks asepresident juhtima tippsporti ja neljas kureerima võistkondlikke sportmänge (Pevkur)."

Erakorralistel aegadel peaks sport Sõõrumaa sõnul võetama riikliku kaitse alla.

Sõõrumaa tahab sotsiaalministeeriumi juurde luua TERVISEKASSA, mis moodustaks 10% Haigekassa eelarvest ja suunataks otseselt sporti ja liikumisharrastuse toetamiseks.

Sõõrumaa missioon järgmiseks ametiajaks: EOK eesmärgiks on luua kindlustunne tippspordiga tegelemiseks; viia programm "Sport koolis" valikainena kooliprogrammi lahutamatuks osaks, elukestvaks liikumisharjumuste omandamiseks; liikumisharrastus haigusvaba eluea pikendamise teenistusse.

Kuna Sõõrumaa sai esimesena 15 vajalikku häält kandideerimiseks kokku, saab tema kandidaatidest esimesena sõna.

Sõõrumaa poolne sissejuhatus ning päevakorrapunktide tutvustus sai läbi. Nüüd tutvustatakse ja kinnitatakse EOK majandusaasta aruande. Seejärel ootab ees presidendikandidaatide sissejuhatus.

Urmas Sõõrumaa juhatab täiskogu istungi sisse.

Kuidas enda neli aastat ühes lauses kokku võtaksid? "Arvan, et see neli aastat andis mulle väga hea platvormi vaadata üldse edasi, et Eesti sport saab astuda järgmisele tasemele. See neli aastat ja viimane kriis, see andis sellise võimaluse spordist ja liikumisest ühiskonnas rääkida," vastas Sõõrumaa.

"Me saame väga ilusti omavahel läbi. Võib-olla valimiskampaania ajal veidi ebamugav on, proovid enda häid külgi ning vastaskandidaadi murekohti välja tuua. On selge, et see on praegune vastastikune ebamugav värk ja tekitab vahel veidi pahurat tuju ka, aga usun, et pärast rusikatega vehkimiseks ei lähe. Lõppude lõpuks oleme väljas sama asja peal, milleks on meie spordi edendamine," kirjeldas Tõnu Tõniste intervjuus hetkesuhteid vastaskandidaadi Urmas Sõõrumaaga.

Tere päevast! Täna valitakse Kadrioru staadionil Eesti Olümpiakomitee president järgmiseks neljaks aastaks. Ürituse ajakava saab näha eelnevast postitusest, uus president peaks selguma orienteeruvalt kella 15.30 paiku.

Tänane ajakava:13:00 Täiskogu avamine13:03 Täiskogu sissejuhatus, päevakorrapunktide ja kodukorra tutvustus13:10 Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine13:30 Presidendikandidaatide sissejuhatus13:40 Urmas Sõõrumaa programmi tutvustus ja kõne14:10 Tõnu Tõniste programmi tutvustus ja kõne14:40-15:30 Häälte lugemine15:30 EOK presidendi väljakuulutamine, presidendi kõne15:40 EOK Täitevkomitee hääletamine15:40-16:40 Häälte lugemine16:40 EOK uue täitevkomitee väljakuulutamine17:00 Ülekande lõpp