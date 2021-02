Õnne Pollisinski ja Gunnar Paal pälvisid spordi elutööpreemia

„Kultuuri- ja spordipreemiad on kõrgeim tunnustus ja tänu, mille kaudu valitsus avaldab tänu ning tunnustab kultuuri- ja spordirahvast. Need inimesed on rikastanud ja viinud edasi meie rahvusmõtet ja -aadet ning on oma saavutustega olnud innustajateks väga paljudele kaasmaalastele,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Spordi elutööpreemia laureaat, ujumistreener Õnne Pollisinski on andnud pikaajalise panuse nii Eesti allveespordi treenerina, alaliidu juhi kui ka ala arendajana. Ta on olnud Eesti erivajadustega inimeste ujumisharrastuse eestvedaja. Lisaks on Pollisinski juhendamisel võidetud Eestile rohkesti tiitlivõistluste medaleid. Tema kandidatuuri esitasid Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit ning toetasid Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Allveeliit ning Downi Sündroomi Ühing.

Elutööpreemia laureaat, ajakirjanik ja spordijuht Gunnar Paal pälvib elutööpreemia olulise panuse eest spordijuhina ning spordiajakirjanikuna. Ta oli Moskva olümpiamängudel Tallinna purjeregati pressikeskuse üks juhte ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) peasekretär aastatel 1989–1997. Praeguseks on Paal EOK auliige. Ta on üksiti Eesti Olümpiaakadeemia asutajaliige ning kirjutanud mitmeid teoseid Eesti spordist ja olümpialiikumisest. Tema kandidatuuri esitas Eesti Olümpiaakadeemia.

Kummagi spordi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot.

Spordi aastapreemiad pälvivad Kelly Sildaru võitude eest noorte taliolümpiamängudel ja X-mängudel pargisõidus, samuti võrkpallitreener Avo Keel Läti meeskonna viimise eest EM finaalturniirile. Aastapreemia laureaadid on ka Urmo Aava esimese WRC etapi korraldamise eest Eestis, aasta treener Anna Levandi, rallisportlane Ken Torn esikoha eest autoralli EM klassis ERC3 ning Natalja Inno ja Peeter Lusmägi spordinädala eduka korraldamise eest.

Ühe aastapreemia suurus on 9600 eurot, meeskonna puhul läheb preemiasumma jagamisele.

Riigi kultuuri- ja spordipreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva eel, 23. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemia saalis koos riiklike teaduspreemiate ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.