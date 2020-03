Norra antidopingu juht miinimumi viidud kontrollist: usun, et sportlased mõtlevad rohkem oma tervisele kui petmisele

"Dopingukontroll on miinimumis ja seda tehakse ainult kaitsvate vahenditega," rääkis Norra antidopinguagentuuri juht Anders Solheim. "Kõige olulisem, on et me ei aitaks kaasa koroonaviiruse levikule. Kasutame maske ja kindaid, et ei sportlaste ega dopingukontrollijate vahel see ei leviks."

Kas sportlased võivad hakata olukorda ära kasutama? "Ei. Usun, et inimesed mõtlevad rohkem oma tervisele ja võimalusele korralikult trenni teha kui petmisele."

"Ütleme nii, et olümpia on väga oluline spordiüritus, mida pole veel tühistatud. Ma ei taha välistada sellega, et teisi ei testita," vastas Solheim küsimusele, kas nüüd keskendutakse vaid Tokyo olümpiamängudeks valmistuvatele sportlastele.

Ka USA ja Suurbritannia antidopinguagentuurid tunnistasid sama olukorda. "USADA keskendub edaspidi ainult sportlastele, kelle jaoks võistlused jätkuvalt käivad. See on Tokyo olümpia- ja paraolümpiamängudeks valmistujate jaoks tingimata vajalik selleks, et tagada nende õiguste kaitse ja maine kaitsmine," seisis USADA eilses teates.

"Teatame, et UKAD (Suurbritannia antidopinguagentuur) vähendab oluliselt testimise arvu," tunnistas UKAD-i juht Nicole Sapstead. "See on väga raske otsus, aga meie prioriteet on inimeste tervis ja heaolu. Meie vastutus on kaitsta puhast sporti, aga praegu peame keskenduma inimeste tervisele."

