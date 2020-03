Nimekiri! Haridusstipendiumi pälvis 29 sportlast

EOK projektijuhi Natalja Inno sõnul on EOK ning HTM-i 17 aasta pikkune koostöö tippsportlaste haridusstipendiumi projektiga olnud tõhus. “Läbi selle programmi on saanud hariduse omandamisel lisatuge sajad sportlased. Lisaks arvukatele korduvtaotlejatele on tänavu kuus uut stipendiaati, kes on leidnud tippspordi kõrval võimaluse enese arendamiseks,” ütles Inno.

Esimest korda pälvis EOK haridusstipendiumi Ameerika Ühendriikides Princetoni eliitülikoolis õpinguid alustanud noorte olümpiamängude pronksmedalist, sõudja Greta Jaanson. Tema sõnul on sportlastee kõrvalt hariduse omandamine tuleviku kindlustamiseks tähtis.

“Mõistlik on alustada ettevalmistusi eluks pärast sporti juba praegu. Stipendiumi pälvimise üle on mul hea meel, see aitab katta õppemaksu omaosalust. Samuti on hea meel tunda kodust toetust siin teiselpool ookeani,” ütles Jaanson.

Jaansonist 1000 miili kaugusel Memphise ülikoolis õpib teivashüppaja Robin Nool, kelle eriala on meditsiinifüüsika. Temagi teenis stipendiumi esimest korda. “Õpin eriala, mis mind tõeliselt huvitab, nii et kool ei ole minu jaoks kohustus. Treeningud on siiani läinud suurepäraselt, minu treener Kyle Ellis on imeline. Tema teadmised teivashüppest ja sporditeadusest on kadestusväärsed,” lausus Nool.

Noole sõnul peaksid ka parimad atleedid leidma endale mitmekülgseid huvisid. “Legendaarne korvpallistaar LeBron James ütleb, et ta on rohkemat kui sportlane. Spordikarjäär moodustab inimese keskmist eluiga arvestades vaid väikese osa elust. Mis oleks parem viis maailma avastada kui noorena kasutada koolisüsteemi võimalusi ja õppida midagi uut!”