Naabrid turgutavad sporti kümnete miljonitega. Eesti majandab „peenrahaga” ja loodab lapsevanematele

Naftariik Norra peab sporti sedavõrd tähtsaks, et juba läinud kolmapäeval eraldati riigikassast 40 miljonit eurot lisaks, et katta klubide ja alaliitude märtsi ja aprilli kahjum. Saamata jäänud piletitulu, võistluste ärajäämise tõttu tekkinud kulud, treenerite palgaraha... Kõik korvatakse.

„Norra tegevusele on raske vastu vaielda, aga küsimus on riigi võimalustes,” tunnistas kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn. „Meie peame tegema rätsepatööd. Saame loodetavasti sporti toetada sel määral, et klubid ja teised organisatsioonid püsiks elus ja jätkaksid, kui kriis möödas, kohe tööd. Pole mõeldav, et peaksime tulevikus hakkama kõike uuesti üles ehitama.”