Must stsenaarium käivitub: sport keeratakse lukku

Spordi lukkukeeramist kardeti juba eelmisel neljapäeval. Toona jättis valitsus isegi üllatuslikult sportlastele veel üsna vabad käed. Aga täna tabas spordirahvast ootamatu uudis keeldudest. Seejuures on keelud ja piirangud karmimad, kui veel nädal tagasi kavandati.

Valitsuse otsus kõlab nii: „Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevus nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja -sport ning distantsilt pakutavad tegevused. Individuaalsport värskes õhus on lubatud."

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn tunnistas, et valitsuse otsust puudutavaid selgitusi tuleb spordirahval veidike oodata. „Koostame vastava seletuskirja, ent suure tõenäosusega saame sellega valmis alles homseks (neljapäevaks – toim)," sõnas ta. „Meie võitlesime viimase hetkeni selle eest, et treeningutel jääks kehtima vähemalt 2 + 2 reegel."

Pürni sõnul on selge, et kõik noorte- ja harrastusspordi grupid peavad alates esmaspäevast vähemalt kolmeks nädalaks oma tegevuse katkestama. Pausile lähevad ka pallimängude poolprofessionaalsed liigad. Toimima jäävad üksnes meistriliigad. Treenimist ja võistlemist ei piirata koondislastel ja koondise kandidaatidel. Erand laieneb ka noortekoondislastele.

Sisuliselt tähendab otsus aga seda, et ühtegi individuaalala võistlust nende nädalate jooksul Eestis pidada ei saa. „Võimalikud oleksid vaid sellised võistlused, kus osalevad ainult koondise liikmed. Näiteks kui laskesuusatamise koondis sooviks teha oma katsevõistlust, siis see on võimalik," selgitas Pürn.

Individuaaltreeningu lubamine võib tähendada aga seda, et näiteks korvpallis võib treener ühe õpilasega saalis treenida. Valitsuse otsusega vastuolu ei näinud selles Pürn ega ka korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. Pürni sõnul pole veel selge, kas piirangute raames on lubatud näiteks tennisemäng. Kõigi selliste detailide täpsustamise tõttu võtabki seletuskirja koostamine aega.

Valitsuse otsus sunnib alaliite tegema suuri muudatusi. Näiteks korvpallis jäävad Kuhi sõnul ilmselt ära juba eesolevaks nädalavahetuseks kavandatud noortevõistlused. Samuti saavad tugeva löögi järgmiseks reedeks ja laupäevaks Rakverre kavandatud karikavõistluste finaalid.