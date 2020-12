Minister Tõnis Lukas: see, et sportlaste eest keegi ei seisa, on valeväide

Sportimisele seatud rangete piirangute – eriti karmid on need Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal – taga nähakse valitsusse kuuluvate poliitiliste jõudude eri huvidest tulenevaid kokkuleppeid, kus sport on toodud ohvriks. Kahtlustatakse, et spordiinimestele tuska tekitavad otsused sündisid nii-öelda lehmakauplemise käigus.