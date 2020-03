Mihkel Mardna: haigussümptomitega sportlast ja treenerit kindlasti spordibaasi ei lasta

Spordimeditsiini SA juhatuse liige ja Eesti olümpiadelegatsiooni arst dr. Mihkel Mardna ütles, et Audentese Spordikeskuses, Pärnu Kalevi sõudebaasis ning Spordimeditsiini SA-s viiakse läbi täiemahuline ruumide ja pindade desinfitseerimine. „Iga spordirajatisse sisenev sportlane, treener ja tugipersonali liige peab olema täielikult haigussümptomiteta, samamoodi kohapealne spordirajatise personal. Sisenemisel ja väljumisel peab olema võimalus käte desinfitseerimiseks. Need sportlased, kes on karantiinis, peavad oma karantiiniaja lõpuni olema. Kui mõni sportlane tuleb karantiinist või on kasvõi mõne haigussümptomiga, tuleb iga juhtum enne spordirajatisse sisenemist eraldi kooskõlastada Spordimeditsiini SA-s, et tagada treenivate sportlaste ohutus. Sisse lubatakse ainult EOK poolt kinnitatud nimekirjas olevaid isikuid ja ei ühtegi teist inimest,“ tõi dr. Mardna näiteid ettevaatusabinõudest.

