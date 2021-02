Mihkel Kärmas Toomas Annuse reaktsioonist: minu tõttu kaotas spordimaastik vähemalt pool miljonit eurot

Nüüdseks on nimetatud „Pealtnägija“ saatest nädal aega möödas ning Mihkel Kärmas astus taas ekraanile.

„Teie ees seisab ajakirjanik, kelle tõttu on sport ja ühistegevus kaotanud pool või isegi rohkem miljonit eurot,“ sõnas Kärmas alustuseks.

„Kui midagi kahtseda, siis seda, et ettevaatamatu pealkirja sõnastus andis võimaluse PR-kampaanikas, mis juhib tähelepanu kõrvale põhilisest, milleks ikkagi on, et Eesti spordi juhtkond kuni EOK-ni välja ei olnud aastaid väga huvitatud dopingu välja juurimisest,“ lisas Kärmas.

„Kuniks targemad pead mõtlevad, kuidas seda pantvangikriisi lahendada, siis on meil öelda järgmist. „Pealtnägija“ möönab, et kõnealuse loo pealkiri (Alaveri toimiku uued materjalid: Tammjärv ja Annus olid asja enam segatud) jätab ruumi tõlgendamiseks. Me ei väitnud toona ja ei väida ka nüüd, et Annus spondeeris teadvalt dopingut, küll oli aga temaga rahaline seos seniteatust suurem ning selle väite juurde me ka jääme,“ tõdes Kärmas veel.

Kärmas märkis, et teravad küsimused „Pealtnägija“ suunas on samuti õigustatud ja nad kavatsevad neile kindlasti ka reageerida.

Mis eelmisel nädalal täpsemalt juhtus? Annus saatis reedel (29. jaanuaril) meediaväljaannetele pöördumise, kus ta teatas, et tema isiklikult ning ka Merko ja Kapitel lõpetavad Eestis võistluspsordi toetamise. Kõnealust pöördumist saab lugeda siit.

Seejärel on mitmed spordi- ja äritegelased avaldanud Annusele toetust. Teiste seas on sõna võtnud näiteks Ott Tänak, Erki Nool, Kaido Höövelson, Marko Asmer, Urmas Sõõrumaa jne.