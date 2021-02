Mehhiko teatas olümpiasportlaste eelisjärjekorras vaktsineerimisest

Mehhikos alustati vaktsineerimist koroonaviiruse vastu detsembris, esmajärjekorras saavad kaitsesüsti tervishoiutöötajad.

Täna andis Lopez Obrador riigi vaktsiiniprogrammist ülevaate, öeldes, et Mehhiko on saanud Indiast 870 000 AstraZeneca vaktsiini. President loodab, et aprilli keskpaigaks on esimese doosi vaktsiini saanud üle 15,7 miljonit inimest.

Ühtlasi kinitas Lopez Obrador prioriteetsete inimgruppide nimekirja, mille seas olid ka sportlased, kes esindavad Mehhikot sel suvel Tokyo olümpiamängudel, vahendab Inside The Games.

Mehhiko olümpiakomitee president Carlos Padilla Becerra on varasemalt avaldanud lootust, et olümpiasportlased saavad vaktsineeritud mais ja juunis. Olümpia ise algab 23. juulil.

Samuti kavatsetakse vaktsineerida kõik paraolümpiasportlased, kes peaksid Tokyos võistlustulle astuma 24. augustil.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on korduvalt rõhutanud, et vaktsineerimist ei tehta olümpiadelegatsioonidele kohustuslikuks. Muude kaitsemehhanismide kõrval tuleb sportlastel olümpial kinni pidada sotsiaalsest distantseerumisest, maskikandmiskohustusest ning läbida mitmeid testimisi.

Riikide seas, kes on veel teatanud olümpialaste eelisjärjekorras vaktsineerimisest, on ka Leedu, Ungari, Serbia ja Iisrael.

Eesti, nagu ka Saksamaa, Kanada, Suurbritannia ja Itaalia, on otsustanud olümpiasportlasi vaktsiinijärjekorras ettepoole mitte tõsta.

Loe lisaks: Tõnis Lukase ettepanek lükati tagasi. Mardna: pragmaatiliselt võttes kaaluvad võimalikud koroonaviiruse tõttu kaotatud elud võimaliku edu olümpial üle