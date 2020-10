Martti Raju: hetkel näeb plaan olümpialastele kahenädalast karantiini

Aasta võrra edasilükatud Tokyo suveolümpiani jääb ligemale üheksa kuud. Rahvusvaheline olümpiakomitee pole seni andnud ühtegi tähtaega, millal mängude läbiviimine lõplikult kinnitada, aga on julgustanud nii korraldajaid kui erinevate riikide olümpiakomiteesid ettevalmistustöödega jätkama, kirjutab ERR Sport.

Jaapanis ja Tokyos on vastumeelsus olümpia läbiviimisele tasapisi kasvanud ja see on tingitud olukorrast maailmas. ROK soovib mängud läbi viia, arvestades maailmas ja Jaapanis kehtestatud reeglitega.

"Hetkel laual olev variant näeb ette olümpiale sõitjatele kahenädalase karantiini. Küll üritatakse seda teha kas olümpiakülas või eellaagrites suletud mullis. Ehk trenni saab teha ja olla, samuti aklimatiseeruda," lausus EOK spordidirektor Martti Raju ERR-ile.