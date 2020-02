Martti Raju heast unenäost, Team Estoniast ja Eesti spordi anomaaliatest

Maailmas võivad asjad ja mõtteviis muutuda kohutavalt kiiresti. Vähem kui kaks aastat tagasi tuldi välja ideega tippsportlasi koondavast üksusest Team Estonia. Oli ilkujaid ja pessimiste, kel polnud usku, et riik pühale üritusele õla alla paneb.

Nüüdseks on Team Estonia loodud, kultuuriministeerium eraldas selleks aastaks kolm miljonit eurot ja Eesti olümpiakomitee (EOK) spordidirektor Martti Raju kuulutas: „Team Estonia on kui hea unenägu. Riik sai aru, et tippsporti on vaja ja annab sellele sihtsuunitlusega raha juurde.”