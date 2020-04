Martin Helme käsi ei tõuse ERR-ile olümpiamängude teleõiguste ostuks raha andma: seda raha on mujal rohkem vaja

Teema tõstatas tänases Riigikogu infotunnis sotsiaaldemokraat Jaak Juske, kes küsis: "Kuidas see rahaeraldus aitab koroonakriisist välja tulla, kui mängud lükkuvad edasi? Kuidas juhtus see, et Isamaasse kuuluv minister just sellest meediamajalt tahab õiguseid osta ja raha just sellele meediagrupile läheb? Ehk tasuks see pool miljonit anda just Eesti Postile?"

Helme vastas, et temani on jõudnud vastavast plaanid vaid kuuldused. "Seda ERR-i raha pole kuskil kokku lepitud ja ERR-i nõukogu pole seda tahtnud. Nii palju kui mina tean, on see olnud üks ringlev idee. Seda ringlevat ideed tuleb kõigepealt tutvustada, siis valitsusel selles osas kokku leppida ja siis seda rakendada. Ma olen täiesti nõus, et see ei ole mingi kriisimeede ja seda raha on vaja mujal palju rohkem. Aga milline on see skeem, kuidas kultuuriministeeriumi haldusalas olevate asutuste ja liitude ja organisatsioonide toetamine käib, selle ettepaneku peab valitsusse tooma kultuuriminister. Mina isiklikult eelistaksin, et seda raha ei kulutataks ERR-i peale," ütles Helme.

Kultuuriministeerium kirjutas 2. aprillil riigikogule esitatud lisaeelarvesse ERR-ile olümpiamängude ülekandeõiguse ostmiseks 500 000 eurose summa. "ERRi täiendav toetamine on mõeldud Eesti kultuuri ning maailma kultuuri- ja spordisündmuste vahendamiseks eriolukorras ja sellele järgnevates tingimustes uute lahenduste algatamiseks," seisab kultuuriministeeriumi lisaeelarve lahtikirjutuse dokumendis selgituseks raha eraldamise soovi kohta.

Lukas ütles olümpiamängude rahvusringhäälingusse tagasi toomine on põhimõtte küsimus: "Eesti Rahvusringhääling peab olema valmis suursündmusi kajastama. Arvan, et olümpiamängud peaksidki üleüldse ERR-i eetris olema."