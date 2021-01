Marko Asmer Annuse juhtumist: ehk on see õppetunniks meediale, et suvaliselt lahmimine ja kohatu mustamine võib mõjutada paljude inimeste elusid ja karjääre

"Autosport on kallis ala ning kui tahame, et eestlased püsiksid pildis ning meie talendid sõidaksid võidu parimatega, siis rahastus on siin A ja O. Meie väiksus on siin takistuseks niigi ning neid üksikuid lahkeid ja puhtast patriotismist sporti toetavaid inimesi on meil vaid käputäis," kirjutas Asmer sotsiaalmeedias. "Toomas on (oli) üks nendest ning suurimad tänud talle selle eest. Lisaks minu enda karjäärile, on ta hiljuti toetanud ka Jüri Vipsi püüdlusi vormel 1 sarja jõudmiseks ning nüüd kui käes on selleks olulisim aasta ja taskus kulukas vormel 2 leping, on sellised tagasilöögid väga valusad."

"Tänud Toomasele panuse eest Eesti spordile ning ehk on see õppetunniks meediale, et suvaliselt lahmimine ning inimeste kohatu mustamine (selle asemel, et nende teeneid esile tuua) võib mõjutada paljude inimeste, antud juhul sportlaste, elusid ja karjääre," lisas ta.

Merko suuromanik Toomas Annus teatas reedel, et tema isiklikult ning tema ettevõtted Merko ja Kapitel lõpetavad Eestis võistlusspordi toetamise, sest rahvusringhäälingus seostati teda Eesti suusatamise dopinguskandaaliga. Annuse täispikka avaldust saab lugeda siit.

"Pealtnägija" saatejuhi Mihkel Kärmase sõnul tugines nende toimetus kohtumaterjalidele. ""Pealtnägija" toimetus tugines kõnealust lugu tehes Mati Alaveri kohtutoimiku materjalidele, kus näeme selgelt, et Toomas Annuse sponsorraha kasutati dopinguskeemis. Meil puuduvad andmed ja me ei ütle saates kuidagi, et ettevõtja Toomas Annus oli teadlik dopingu tarvitamisest," kommenteeris Kärmas.