Lukašenka lubas rahvusvahelise olümpiakomitee kohtusse kaevata

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) määras Valgevene olümpiakomiteele sanktsioonid, mille kohaselt ei lubata nende spordijuhte ROK-i ametlikele üritustele, mille hulka kuuluvad mõistagi ka olümpiamängud.

"Me peame võtma kasutusele õiguslikud meetmed," ütles Lukašenka, vahendas olümpiauudiseid kajastav portaal Inside The Games Valgevene riikliku uudisteagentuuri BelTa artiklit.

"Las [ROK-i president Thomas] Bach ja teised ütlevad mulle, mis mu viga on. Kas asi on selles, et ma kaitsen oma riiki? Ma pole 25 aastat olümpial käinud. Usun, et suudan sellega elada."

"Kas te kutsusite kõik riigid kokku ja tegite siis otsuse?" jätkas Lukašenka. "Minul pole sellest midagi, aga miks kaasata sellesse mu lapsi?"

Lisaks Lukašenkale ei taha ROK olümpial näha mitmeid teisi Valgevene olümpiakomitee ametnikke, nende hulgas ka Lukašenka poega ja riigi asepresidenti Viktor Lukašenkat. ROK ütles oma otsuses, et Valgevene spordiametnikud "pole teinud piisavalt, mis organisatsiooni, nende liikmesalaliitude ja teiste spordiliikumiste võimuses, et Valgevene sportlasi poliitilise diskrimineerimise eest kaitsta".

Valgevenest on viimastel kuudel tulnud uudiseid läbipekstud ja piinatud sportlaste kohta, kes on osalenud Lukašenka presidendiks tagasivalimise järel puhkenud meeleavaldustel.

Valgevene jäähokiliidu presidenti Viktor Lukašenkat ja Valgevene olümpiakomitee juhatuse liiget Dmitri Baskovi kahtlustatakse rünnaku korraldamises rahumeelsel protestil osalenud kunstniku ja opositsionääri Raman Bandarenka vastu, kes suri hiljem haiglas.

Valgevene olümpiakomitee hindab oma avalduses ROK-i seisukohta erapoolikuks, väites, et ROK on Valgevene olukorda hinnates olnud pealiskaudne. "Oleme mures, et ROK-i juhtkond võib olla teatud otsuseid tehes poliitilise surve all," lisatakse avalduses. "Usume siiralt, et sporti peaks alati poliitikast lahus hoidma."