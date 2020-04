Lapsevanem, aita treenerit? Treener, aita lapsevanemat!

Lapsevanemana olen tänulik, et Sa, Treener oled mu lastega seni aktiivselt tegelenud. Nagu öeldakse, siis iga hea treener on ka hea teine isa või ema meie lastele. Olgu siinkohal öeldud, et oleme ju kokku leppinud – Sina oled treener, mina olen lapse toetaja, minust ei saa Sinu asemikku ja treenerit ka kriisi ajal.

Astu samm edasi tänases muutunud maailmas ja võta kasutusele juba koolitöös sisse töötatud videokõnede lahendus. Võta aega suhelda näost näkku oma treenitavate lastega ja võistkondadega 3-4 korda nädalas nii nagu Sa tegid seda normaalsel ajal. Aita ka mul hoolt kanda selle eest, et lapsed ei loobuks oma alaga tegelemast. Ma olen aastaid Sind ju usaldanud seda tegema.

Võta vestluses see aeg ja räägi lastega kasvõi 15-20 minutit. Kiida, innusta, küta nad üles, anna tagasisidet just nii nagu sa tegid enne kriisi. Nad võivad teha tubastes tingimustes pärast koos jõutreeningut või lähevad selle Sinu poolt antud tuhhi pealt õue oma harjutusi tegema. Ekraanil saad Sa näidata ja analüüsida harjutusi. Võta aega ja vähemalt proovi.

Kindlasti on täna palju neid vanemaid, kes on juba majanduslikult pihta saanud ja on ka palju neid, kes on saamas. Aga kindlasti on ka palju neid, kes ei ole majanduslikult haiget saanud, aga kõigi nende vanemate jaoks on nende laste areng ja heaolu endiselt oluline. Ära palun küsi raha niisama. Ära küsi seda kui sotsiaalset abi. Need, kes on täna pihta saanud või pihta saamist näinud teavad väga hästi, kui ei tee-ole tööd, siis ei saa ka raha.

Täna on ju kaalumist väärivad lahendused olemas, et Sa saaksid jätkata tööd meie lastega. Mis sest, et see ei ole spordiplatsil või saalis nagu Sa sooviksid. Nagu meie soovime. Aga Sa saad jätkata ja innustada näost näkku oma treenitavaid, meie lapsi. Näita ja anna mulle tunne, et Sa tegeled meie lastega jätkuvalt. Me oleme ju nõus maksma selle teenuse eest, et keegi tegeleks meie lastega ja innustaks neid edasi tegelema spordiga. Me oleme ju nõus maksma, et keegi aitaks meie lastel välja tulla tänasest rutiinist, kuhu ta on surutud. Lisaks, kas Sa oled küsinud oma lastelt ja nende vanematelt, kas mõni sooviks ja oleks nõus maksma täiendavalt eratreeningute eest?