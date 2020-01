Kultuuriministeerium toetab rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamist ligi 1,2 miljoni euroga

Kõige suurema toetuse, 190 000 eurot, saab Euroopa U20 meistrivõistluste kergejõustikus korraldamine 2021. aastal. Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluste 2020 korraldamist Otepääl toetatakse 180 000 euroga.

„Sellised võistlused teevad Eestit maailmas suuremaks ning annavad meie sportlastele olulise koduväljaku eelise. Lisaks toetasime mitmeid võistlusi väljaspool Tallinna, mis rikastavad kohalikku elu ja toovad maailma tipud koduõuele,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Rahvusvaheliste spordisündmuste toetamine aitab Eestis läbi viia rahvusvahelisi võistlusi ja teisi spordisündmusi, et spordi abil aidata kaasa Eesti tutvustamisele maailmas ning tagada, et sündmused viiakse läbi kõrgel tasemel. Samuti peab see kaasa aitama Eesti spordiorganisatsioonide tegutsemisele rahvusvahelises spordiliikumises.