Kultuuriministeerium ja EOK kuulutasid välja “Spordisõber 2019” laureaadid

Spordisõbra laureaatide nimel sõna võtnud Are Altraja tõmbas paralleele spordi- ja ettevõtlusmaailma vahel. „Sport on rahvuskultuuri tähtis osa, milles on võimalik ehk kõigist kultuuriliikidest kõige konkreetsemalt määratleda tegevusi, tulemust, konkurentsi ja eesmärke ning sport on ka kõige konkreetsemalt tulevikkuvaatav. Need on omadused, mida spordikultuur ja ettevõtluskultuur jagavad ning arvan, et sellepärast ettevõtjad armastavadki sporti toetada. Me oleme sporti toetanud ka heategemise eesmärgil, kuid oleme tähele pannud, et meie kui toetaja saame alati palju rohkem vastu – kogemusi, energiat, emotsioone. Nii oleme saanud paljude sportlaste ja organisatsioonide toetamisest ise tugevamaks, konkreetsemaks, osavamaks oma valdkonnas,“ lausus Altraja, kes seisab koos Anti Kallega Sportlandi taga ning esindab Baltikumis Nike, Salomoni ja teisi spordibrände.

Spordisõbrad 2019:

Est-Trans Kaubaveod

Kauaaegne Eesti vehklemise toetaja ja koostööpartner. Samuti panustanud pikaajaliselt Eesti motospordi arengusse.

SA Noored Olümpiale

Sihtasutus Noored Olümpiale on suutnud kaasata kümneid Eesti ettevõtjaid ning eraisikuid, kes järjepidevalt Eesti noorsportlaste arengusse panustavad. Märkimist väärivad sihtasutuse pakutav tugisüsteem sportlasele. Lisaks stipendiumi rahalisele osale toetatakse selle raames sportlase psühholoogilist ettevalmistust ning pakutakse koolitusi.

Pafer

Rahvusvaheline mänguettevõte on läbi aastate panustanud Eesti sporti väga laiapõhjaliselt, alustades saalihokist ja sõudmisest ning lõpetades tennise ning kahevõistlusega. Alates aastast 2006 on PAF olnud Eesti Olümpiakomitee peatoetaja, värskelt pikendati koostöölepet, mille kohaselt jätkab PAF Eesti Olümpiakomitee toetajana järgneval neljal aastal.

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskuse eestvedamisel on kogu Eestimaa tihedalt kaetud erinevate looduses liikumise võimalustega – matkarajad, puhke- ja lõkkepaigad, mis on hästi korrastatud ja hooldatud. Suur on Riigimetsa Majandamise Keskuse panus erinevate Eestimaa terviseradade ja orienteerumismaastike hooldusse. Riigimetsa Majandamise Keskus on olnud väga paindlik ja vastutulelik partner Eestimaal orienteerumise tippürituste läbiviimisel.

Tallink

Tallink on pikaajaline Eesti Tenniseliidu toetaja. Lisaks alaliidule on toetatud sportlasi personaalselt, näiteks Anett Kontaveiti ja aidanud jõuda tal maailma tippu. Suur abi on Tallinkilt olnud noorsportlaste toetamisel. Tallink pole panustanud ainult tennisesse, vaid on aidanud kaasa spordielu edendamisse ka teistel spordialadel.

Utilitas

Utilitas on Eesti Kergejõustikuliidu pikaajaline toetaja ning U23 vanuseklassi ja UTILITAS Järelkasvutiimi peatoetaja. Samuti on UTILITAS on Eesti korvpalli pikaajaline toetaja. Utilitas on Eesti rahvuskoondise peasponsor aastast 2013. UTILITAS väärtustab sporti ning aitab kaasa toetavatate alade populariseerimisele. Samuti väärib tunnustust asjaolu, et UTILITAS toetab meie hetke parimat naissportlast Kelly Sildaru.

Värska Vesi

Värska Vesi toetab erinevaid spordialasid (käsipall, korvpall, suusatamine, triatlon) ning mitmeid spordiklubisid (jalgpalliklubid, korvpalliklubid, käsipalliklubid, orienteerumisklubi). Eesti Käsipalliliidu koostöö ettevõttega Värska Vesi on olnud pikaajaline ja see on olnud tulemuslik mõlemale poolele.

Triatloni Liidu koostööpartnerina on Värska Vesi toetanud triatleet Kaidi Kivioja tema sportlasteel nelja aasta jooksul ja teeb seda ka sellel aastal.

Neinar Seli

Neinar Seli on AS Estiko juhina olnud Tartu spordielu suur toetaja ja kaasamõtleja. Samuti on olnud ta EOK järelkasvutiimi “Märka Järgnevat Põlvkonda” ellukutsuja ja toetaja.

Anti Kalle ja Are Altraja

Läbi oma ettevõtete on nad toetajateks sadadele Eesti sportlastele, alaliitudele ja spordisündmustele. Nad on Eesti spordi ühed visionäärid ja eestvedajad ning räägivad alati heameelega kaasa teemadel, mis puudutavad Eesti spordi arenguid. Läbi Sportlandi, Salomoni ja Nike on nad olnud alates aastast 2007 Eesti Olümpiakomitee toetajad.

„Spordisõber“ on Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee uus traditsioon spordi toetajate tunnustamiseks. Spordisõbra tiitliga tänatakse neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka ühiskonna arengut laiemalt.