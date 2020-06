Kultuurikomisjon soovib Kaitseväe juhatajalt selgitusi spordirühma sulgemise kohta

Komisjoni esimees Aadu Must ütles, et komisjon arutas oma istungil spordirühma sulgemist ja leidis, et selle kohta ei ole avalikkusele antud piisavalt selgitusi.

„Soovime Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremilt teada, millist rolli nägi Kaitsevägi spordirühmal seni ja mis põhjustel jõuti spordirühma sulgemise otsuseni,“ selgitas Must.

Kultuurikomisjoni liikme Kristina Šmigun–Vähi sõnul on selgitused hädavajalikud, sest lisaks komisjoni liikmetele ei saa ka sportlased aru, mis põhjusel spordirühm suletakse.

Samuti huvitab komisjoni, milline mõju on spordirühma sulgemisel Kaitseväele ning miks ei eelnenud otsusele laiemat arutelu.