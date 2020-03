Koroonaviirus on spordimaailma peatanud või sundinud kodusele režiimile. Seega kuulutataksegi, et pettursportlastel on pidupäev – võistlusi ei toimu, treeningbaasid suletud, süsti endale sisse kasvõi kogu Mendelejevi tabel, vahelejäämist pole karta. Dopingukontrollid on oma töö peatanud või saab tõvele viidates koduukse nende nina ees kinni lüüa.