Kriitika alla sattunud Sõõrumaa: teksti sisu ja mõte läksid eksitavate pealkirjade tõttu hulkuma

"Olen igasugustest mõttekäikudest kuulnud, aga saan ka neist inimestest aru, kes selliseid mõtteid hauvad," rääkis EOK president Urmas Sõõrumaa, kommenteerides enda võimalikku umbusaldamist, kirjutab ERR Sport.

"Kahjuks on kogu teksti sisu ja mõte läinud eksitavate pealkirjade tõttu läinud hulkuma. Ma ei ole mitte kunagi arvanud kuni EOK presidendi kohani ega pärast seda, et ükski kriminaal- ja väärtegu peaks jääma karistamata. Seda enam, et olümpiakomitee on oma seisukoha väga selgelt välja öeldnud Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu suhtes," lisas Sõõrumaa.

EOK presidendikohast Sõõrumaa kinni ei hoia, kuid soovitab vaadata suuremat pilti. "Mina vaatan alati suuremat pilti ja inimesi, kellega ma rääkinud olen, kutsun ka üles vaatama suurt pilti. EOK täitevkomitee ei ole kunagi olnud nii töine kui ta on praegu. Ma tean seda rääkida, kuna olen seal vähemalt 18 aastat ise olnud. Eesti sport ei ole nii heas seisus laiapõhjaliselt kunagi olnud kui ta on tänases päevas," rääkis Sõõrumaa.