Korraldajad: Tokyo olümpia toimub igal juhul, publik on tribüünidel ja sportlasi pole vaja vaktsineerida

Hiljuti oli rahvusvahelise olümpiakomitee (ROKi liige Dick Pound teatanud, et pole mingit garantiid, et aasta võrra edasi lükatud Tokyo mängud algavad 23. juulil. Tokyo olümpiamängude pressiesindaja kinnitas aga, et mängud toimuvad ka siis, kui sportlasi ja pealtvaatajaid ei vaktsineerita.

"Meie positsioon jääb samaks - me korraldame olümpiamängud," teatas pressiesindaja Masa Takaya, vahendab BBC Sport.

"Me pole nõus sellega, et olümpia toimuks pealtvaatajateta. Tahame näha võistluspaikades võimalikult palju publikut ning seetõttu me töötame väga tihedalt koos Jaapani valitsuse ja ROK-iga," lisas ta.

Takaya rõhutas, et ka massilist vaktsineerimist ei ole olümpial vaja, sest mitmed suured võistlused toimuvad Jaapanis ilma vaktsineerimata. "Me töötame mänge ette valmistades sellise eeldusega, et vaktsiini ei ole, seega kui seda isegi ei ole, saavad võistlused ikkagi korraldatud," ütles pressiesindaja.

Takaya lisas, et teda ei tee murelikult ka Australian Openi tenniseturniiri ümber toimuv, kus suur hulk mängijaid on vahetult võistluste eel 14 päevaks täiskarantiini pandud. "Oleme jälginud mitmeid rahvusvahelisi võistlusi. Kõik see tagasiside on väga väärtuslik, et valmistuda Tokyo olümpiaks," sõnas ta.

Hiljuti Jaapanis tehtud rahvahääletusel arvas koguni 80% inimestest, et Tokyo olümpia tuleks edasi lükata või ära jätta.