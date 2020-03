Koroonaviirus peatas Itaalias kogu sporditegevuse

See tähendab, et ära jäetakse ka kõik koduse Serie A jalgpallimängud, kuid Itaalia vutiklubide osalusel peetavad eurosarjade kohtumised leiavad aset. Samuti toimuvad korvpalli Euroliiga kohtumised, kuid need peetakse ilma pealtvaatajateta.

Itaaliat on tabanud koroonaviirus väga rängalt - avastatud on juba üle 7000 haigestunu ning surmade arv on ületanud 300 inimese piiri. Eriti tõsiseks on muutunud olukord just viimastel päevadel, sest näiteks eile "juhtis" koroonaviiruse numbrite kasvu Itaalia - 3556 uuest ülemaailmsest nakatumisjuhtumist 1498 ning 225 ülemaailmsest surmajuhtumist 133 registreeriti just seal.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!