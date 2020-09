Kolmandatest riikidest pärit Eesti meistriliiga palluritele leevendati koroonanõudeid

Valitsus kehtestas erireegli, mis lubab kolmandate riikide sportlastel, treeneritel ja võistkondade liikmetel, kellel on töösuhe Eesti meistriliigas osaleva sportmängu klubiga või isikutel, kes on seotud Eesti koondise tasemel sportlase igapäevase treeningtegevusega, siseneda Eestisse ilma, et neile kehtiks negatiivse COVID-19 testitulemuse korral 14-päevane liikumisvabaduse piirang.

„Eesti sportmängude klubidesse ei kuulu ainult Eesti kodanikud, vaid ka mitmed teiste riikide inimesed, sealhulgas kolmandatest riikidest,“ nentis kultuuriminister Tõnis Lukas. „Selleks, et Eesti klubid ja sportlased saaksid osaleda rahvusvahelises võistluskalendris, ongi vajalik see erireegel,“ rõhutas ta.

Eestisse saabudes peavad sportlased tegema riiki saabudes COVID-19 testi ning kuni testi tulemuse saabumiseni täitma eneseisolatsiooni nõudeid. Juhul kui testi tulemus on negatiivne, ei laiene neile üldine 14-päevane eneseisolatsiooni nõue.

Korraldus jõustub alates homsest, 4. septembrist. 2020.