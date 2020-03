Läinud nädalalõpu seisuga on selge, et koroonaviiruse tõttu edasi lükatud Tokyo olümpiamängud ei toimu enne järgmist aastat. Suure tõenäosusega korraldatakse need samal ajal, mis tänavuseks planeeriti, ehk juulis ja augustis.

EOK spordidirektor Martti Raju osales reedel interneti teel rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) teavituskoosolekul, kus suuri uudiseid ei avalikustatud, kuid üht-teist siiski.