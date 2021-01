Jaapani ja Tokyo suunast tuleb sedavõrd segaseid olümpiauudiseid, et EOK tippspordijuht Martti Raju on loobunud neid lugemast. „Kõik muutub päevadega, plaanid, mis täna tehakse, on vaid tühi paber. Keegi ei tea, mis lõpuks saama hakkab, kas edasilükatud Tokyo olümpia toimub ja kui, siis millistel tingimustel... Seetõttu pole mõtet praegu oma pead vaevata,” tõdes Raju.