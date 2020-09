Kas tippsport kolib valitsuse tõttu Eestist ära? Vastuseisu taga on Martin Helme

Eestis on erand tehtud vaid Rally Estoniale ja Tallinna Ironmanile. Mõlemad suurüritused läksid igati korda, koroonakoldeid ei tekkinud. Osalejatel tuli negatiivne koroonaproov anda nii enne kui ka pärast Eestisse sisenemist.

Ent muud alad on seni pika ninaga jäänud. Lähiajal ähvardab Eestist väljakolimine korvpalli esiklubi Kalev/Cramot, VTB Ühisliigas on suurem osa nende vastaseid Venemaa klubid. Oktoobris kohtub meeste jalgpallikoondis Rahvuste liigas Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga. Ka need kodumängud tuleks praeguse seisuga mujale kolida. Novembri lõpus peaks meeste korvpallikoondis EM-valiksarjas võõrustama Venemaad ja Põhja-Makedooniat.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn ütles Delfile, et nende hinnangul oleks valitsus võinud spordile erandi juba varem teha.