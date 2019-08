Caster Semenya saaga on viimaks lõppenud. Šveitsi kõrgem kohus, kes veel juunis andis LAV-i keskmaajooksjale ajutise loa võistlustel kaasa lüüa, ilma et ta peaks vere testosteroonisisaldust ravimitega vähendama, mõtles ühtäkki ümber. Või õigemini suutis rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) kohust veenda, et Semenya on „bioloogiliselt mees, kellel on naise sootunnused”, nagu kirjutati põhjaliku raporti lõppjärelduses.