Kas Eesti hümni ajal võib põlvitada?

* Eesti jalgpalli liit: „Jalgpalliliidu distsiplinaarmäärus ütleb, et spordiüritusel ei ole lubatud edastada üritusega sobimatut sõnumit, näiteks poliitilist, ja seda ükskõik millisel viisil. Samasugune on ka UEFA reeglistik, mis keelab „žestide, sõnade või esemete või teiste vahendite kasutamise, et edastada provokatiivset – eriti poliitilist, ideoloogilist, usulist, ründava või solvava iseloomuga – sõnumit, mis ei ole kohane spordiüritusele”. Nagu reeglite sõnastusest võib välja lugeda, ei ole põlvitamine hümni ajal lubatud.”

* Eesti võrkpalli liit: „EVL pole pidanud vajalikuks meelsuse väljendamise küsimust eraldi reguleerida. Lähtume Euroopa (CEV) ja maailma alaliidu (FIVB) reeglitest ja üldisest heast tavast. Hümni puhul on katusorganisatsioonide reegel järgmine: mõlemad võistkonnad seisavad väljaku keskel püsti, näoga kohtunike laua poole. Ka meie lähtume sellest. Kui keegi käitub tavapäratult, lahendab iga juhtumi eraldi vastava võistluse delegaat.”

* Eesti korvpalli liit: „Eraldi reegleid EKL-il hümni ajal käitumise kohta pole, lähtume üldisest tavast, arusaamast ja Eesti vabariigi seadustest. Suurturniiridel kehtivad FIBA ettekirjutused, kuidas mängijad hümni ajal seisma peavad ja kuhu vaatama. Meie reeglite järgi põlvitamine otseselt keelatud ei ole. Puuduvad ka konkreetsed juhtumid, mis nõuaksid põlvitamisele eraldi tähelepanu pööramist.”

