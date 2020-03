Kanada boikoteerib 2020. aasta olümpiamänge

Kanadast sai esimene riik, mis on koroonaviiruse leviku tõttu sellise otsuse teinud.

"Kanada olümpia- ja paralümpiakomitee kutsuvad rahvusvahelist olümpiakomiteed, paralümpiakomiteed ja maailma terviseametit lükkama Tokyo suvemänge aasta võrra edasi. Pakume sel juhul neile igakülgset abi probleemide lahendamisel, mis edasilükkamisega kaasneda võivad," seisis kanadalaste avalduses.

Austraalia olümpiakomitee teatas pisut hiljem, et nemad esialgu 2020. mänge ei boikoteeri, aga reaalsuses valmistutakse sportlasi võistlustulle saatma siiski 2021. aastal.

Pühapäeva õhtul kutsus olümpiakomiteed Tokyo mänge edasi lükkama ka rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe. Olümpiakomitee president Thomas Bach ja Jaapani peaminister Shinzo Abe on tunnistanud, et edasilükkamine on tõepoolest variant, aga mänge ära ei jäeta.

