Jüri Ratas: sportlased on jäänud hammasrataste vahele

Eile selgus, et valitsus ei tee koroonaviiruse leviku tõttu kolmandatest riikidest pärit sportlastele riiki sisenemisel erandit ning sunnib riiki saabuvad sportlasi kaheks nädalaks karantiini. Erand kehtib vaid Euroopa Liidu ja Schengeni viisaruumi liikmetele, kes saavad riiki pärast saabumist antud koroonaproovi negatiivse tulemuse selgumist.

See aga tähendab, et näiteks Eesti naiste jalgpallikoondis peab oma kohtumise Valgevenega kolima Lätti ning sama saatus ähvardab ka meeste koondise järgmisi mänge. Samuti ei saa praeguste reeglite kohaselt siseneda riiki Kalev/Cramo VTB Ühisliiga vastased.

„Sportlased on jäänud hammasrataste vahele. Ja ma arvan, et nende eraldi käsitlemine pole õige," lausus Jüri Ratas valituse pressikonverentsil. „Viiruse levik on tugevasti tõusnud. Kui me selle teemaga edasi läheme, jäävad ikkagi usaldusmeetmed, mis on täna tööle tulemisel ja mis olid ka seoses Rally Estonia ja Tallinnas toimunud triatloniga. Usun, et tuleme selle teema juurde tagasi."

Mäletatavasti tegi valitsus neile kahele üritusele erandi ning osalemisest ei tehtud takistusi ka kolmandatest riikidest saabunud sportlastele.

Ratas nentis, et olukord, kus Eesti erinevad koondised või klubimeeskonnad ei saa osaleda rahvusvahelistes sarjades, on neile väga ränk löök. „Selle teemaga tuleb edasi tegeleda ja ma olen nõus, et lähiajal. Vahet pole, kas sportlane on kolmandast riigist või ei ole, lähenemine peab olema ühtne," leidis ta.

