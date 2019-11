Juhtivprokurör Taavi Pern: Mati Alaver oli valmis tegema koostööd

„Olen kokkuleppega rahul. Oluline on see, et oleme saanud kohtupretsedendi ning kinnituse, et veredoping on käsitletav Eesti kohtu mõistes dopinguna ja oleme nii olulises asjas suutnud tuvastada dopingu tarvitamisele kallutamise,“ sõnas ta.

Kohus kinnitas täna kokkulepe, millega tunnistati suusatreener Mati Alaver süüdi nelja sportlase dopingule kallutamises ning talle määrati aastane tingimisi vanglakaristus.

Perni sõnul ei saa ta veel uurimistoimikute sisu avaldada. „Meil on kirjalike tõendeid ja lisaks ka erinevate inimeste ülekuulamise protokolle. Uurimistoimik avaldatakse siis, kui kohtuotsus jõustub,“ sõnas ta.

Ta lisas, et tänane otsus puudutas ainult Alaveri, mitte dopinguga vahele jäänud sportlasi. „Meie loos olid nad ainult tunnistajad. Eesti seaduste järgi neid süüdistada ei saa.“

Küsimuse peale, kas Alaver avaldas uurimise käigus oma tegude pärast kahetust, vastas Pern, et kokkuleppe sõlmimine on märk sellest, et süüdistatav soovib teha koostööd menetlusasutustega. „Selle soovi avaldamist ma võtan arvesse kui karistust kergendavat asjaolu. Saan öelda, et Mati Alaver oli koostöövalmis ja valmis sõlmima kokkuleppe.“