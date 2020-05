Jonna Pechter: rikaste ja edukate edetabelite asemel tuleks rivistada vastutustundlikke ettevõtteid

„Mind puudutas Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa löödud häirekell, et riik on hülgamas tuhandeid võlaõigusliku lepinguga töötanud treenereid, mis võib hävitada meie spordisüsteemi,“ rääkis Jonna Pechter. „Öeldakse, et tänapäeva noored on harjunud kõike kohe saama: selle asemel, et lugeda nädalaid „Tõde ja õigust“, vaadatakse kolme tunniga ära film; selle asemel, et viia postkasti kiri sõbrale, saadetakse e-kiri. Sport õpetab, et tippu jõudmiseks tuleb teha palju tööd. Ja tipus püsimiseks tuleb teha veel rohkem tööd. See inspireerib.“

Bigbank toetab jätkuvalt võrkpalli, sest sport täidab külluseajastul pingutamist ja sihikindlust õpetava töökasvatuse rolli. Ühine meelelahutus tribüünidel tuleb sinna juurde lisaväärtusena. „Sponsorid mängivad spordis olulist rolli, samamoodi spordiklubide võimekus leida sponsoritega koostöökohti. Ilma selleta professionaalsel tasemel sporti hästi teha ei õnnestu,“ rõhutas Jonna Pechter. „Võistlussport täidab ühiskondlikult olulist rolli, sest loob positiivseid kangelasi ja rõhutab olulisi väärtusi.“

Riigipoolne toetus erinevatele spordialadele vajab Jonna Pechteri sõnul pidevat ühiskondlikku arutelu, sest kõigile ei saa ealeski ühepalju anda. Toetuse soovijaid leidub alati rohkem kui raha isegi siis, kui peaksime Eestis põlevkivi kõrvale veel ka naftat leidma.

„Võistlussport ühendab rahvast, fänne, töökollektiive, kuid see on võimalik ainult siis, kui professionaalsete treenerite käe all oskusi lihvinud motiveeritud sportlased annavad platsile joostes endast võidu nimel kõik. „Oleme kolleegidega käinud kaasa elamas nii Bigbank Tartu võrkpallimeeskonnale kui Tartu Ülikool Bigbank naiskonnale ja sellist ühiselt jagatud adrenaliinilaksu on raske mujalt leida. Suurepärane tiimiüritus, suurepärane ajaviide koos sõpradega – eriti kohapeal, aga ka televiisori ees,“ tõdes Jonna Pechter.

Selleks, et sporti panustamine ettevõtjate seas au sisse tõsta, peab kogu ühiskond astuma pika sammu edasi. Äripäev koostab rikaste edetabeleid, ülevaateid edukatest ettevõtetest, kõige rohkem kasvanud ettevõtetest. Edu peetakse kiiduväärseks isegi, kui ühiskonnale midagi tagasi ei anta.