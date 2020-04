Jaapani ekspert: on ebatõenäoline, et Tokyo olümpiamängud järgmisel suvel toimuvad

Jaapanis asuva Kobe'i ülikooli nakkushaiguste professor Kentaro Iwata on Tokyo mängude toimumise osas pessimistlik. "Pean ausalt ötlema, et ma ei pea tõenäoliseks, et järgmisel suvel mängud toimuvad," vahendas ABC jaapanlase sõnu. "Olümpiamängude pidamiseks on vaja kaht tingimust täita: esiteks peab olema Jaapanis viirus kontrolli all, teiseks ka kogu ülejäänud maailmas."

"Olen väga pessimistlik olümpiamängude toimumise osas, kui neid ei taheta pidada just tühjade tribüünide ees või piirata osalejate arvu," jätkas Iwata. "Sportlased tulevad kohale paljudest erinevatest riikidest. Jaapan saab võib-olla järgmiseks suveks viiruse kontrolli alla, ma loodan vähemalt. Kuid ma ei usu, et see juhtub igas riigis."

Ka Tokyo olümpiamängude korralduskomitee tegevjuht Toshiro Muto teatas hiljuti, et ta ei saa garanteerida, et 2021. aastal on võimalik olümpiat korraldada. "Ma arvan, et keegi ei suuda öelda, kas koroonaviirust on võimalik järgmiseks juuliks kontrolli alla saada või mitte. Me ei suuda sellele vastust anda," rääkis Muto aprilli keskel.

Hetkeseisuga on spordimaailma suursündmus planeeritud 2021. aasta 23. juulist 8. augustini.

Jaapanis on ametlike andmete kohaselt tuvastatud 10 797 koroonaviirusesse nakatunut, kellest nüüdseks on paranenud 1159. Elu on Jaapanis viiruse tõttu jätnud 236 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!