Itaaliat ähvardas Venemaa saatus, kuid itaallased saavad ilmselt riigi lipu all Tokyos võistelda

Kõik sai alguse, kui Itaalia valitsus otsustas kiita heaks uue spordiseaduse eelnõu "Sport e Salute" ehk "Sport ja Tervis", mille kohaselt hakkab valitsuse poolt kontrollitav organisatsioon otsustama, kuidas raha erinevate alaliitude vahel ära jagada. Varasemalt kuulus see CONI tegevusvaldkonna alla. ROK leiab, et sellega sekkub Itaalia valitsus kohaliku olümpiakomitee töösse, mis on aga vastuolus olümpiaharta aluspõhimõtetega.

Itaalia väljaande Ia Repubblica teatel kaalub ROK CONI-le sanktsioonide määramist, kui valitsus kohaliku olümpiakomitee töösse sekkumist ei lõpeta. Portaali Inside the Games teatel võib see tähendada, et ROK ei luba sel suvel toimuvatele Tokyo olümpiamängudele Itaalia lippu ega hümni. Teatavasti määrati juba aastaid tagasi dopinguskandaalide tõttu sarnane keeld Venemaale, mille riigi sportlased ei tohi oma lipu all võistelda kuni 2022. aasta 16. detsembrini.

Itaallaste ja ROK-i vahelised erimeelsused on üleval olnud juba pea kaks aastat. ROK-i president Thomas Bach on koguni vihjanud, et Itaalia võib jääda ilma 2026. aasta taliolümpiamängude korraldamisõigusest, kuigi seda peetakse äärmiselt ebatõenäoliseks.

Portaali Inside the Games-i teatel peavad itaallased asjad korda saama juba kolmapäevaks, sest siis toimub ROK-i juhatuse koosolek. CONI president Giovanni Malago tunnistas teisipäeval Itaalia senati ees, et ROK võibki määrata riigile sanktsioone. Malago, kes on ka ROK-i liige, palus Itaalia peaministrit Giuseppe Contet, et ta aitaks võimalikke karistusi ennetada.

ROK-i esindaja teatas aga meediale, et olümpiakomitee usub, et itaallased saavad kolmapäevaks asjad korda. ROK ja Itaalia valitsus on viimased kuud olnud omavahel pidevas suhtluses. "ROK-i positsioon antud olukorras on Itaalia valitsusele korduvalt selgeks tehtud. Võime oodata, et CONI poolt kohalikule valitsusele juba kuid tagasi tehtud ettepanek võetakse peagi vastu, et saaksime praeguse olukorra lahendada ning lubada Itaalia olümpiakomiteel täielikult keskenduda oma tööle vastavalt olümpiaharta reeglitele," sõnas Rahvusvahelise olümpiakomitee esindaja.