Henn Vallimäe: puhas sport peab olema võimalik

"Mina ütleks kohe, et peab olema võimalik," arvas Vallimäe, kirjutab ERR Sport.

"Jaa, on võimalik," nõustus Kriisk. "Sport ei erine teistest eluvaldkondadest – ise määratled, millises reeglite ja väärtuste ruumistikus sa mängida tahad. Spordis juhtuv – on ta siis dopingujuhtum või kokkuleppemäng – ei erine teatri- või ärimaailmast või poliitikast."

Paratamatult käib tippspordiga kaasas ka n-ö keemiline võistlus. "Võtame sellised viisariigid, kus on autoritaarne kord – seal on [tähtis] tulemus, ükskõik, mida kasutades," sõnas Vallimäe. "See näitab ju riigi suurust, neil muud ei ole, kui üks laulja, üks tantsija ja üks sportlane ja tema saamiseks tehakse ükskõik mida. Üks päev tundsin huvi, mis on saanud väikeste autoritaarsete riikide sportlastest, kes on dopinguga vahele jäänud – nad on spordiministrid või midagi, riigi sees pole teada, et nad on millegi halvaga hakkama saanud."