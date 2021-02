Heiti Hääl Annuse juhtumist: kindlasti tuleb ka meie järgmisel koosolekul päevakorda küsimus, kas peaks käituma samamoodi

"Esimese asjana ongi vaja läheneda küsimusele sellest otsast, kuidas Eestis on spordirahastus üleüldse korraldatatud. Riiklik rahastus, mis olümpiakomitee kaudu jõuab täna meie tippsportlasteni, on tegelikult häbematult väike," sõnas Hääl. "Mul on hea näide, kui paar nädalat tagasi tegelesin ühe meie järgmise suveolümpia medalilootuse aasta eelarvega. Kui sellise tippsportlase ja tema treeneri kulude kompensatsioon Eesti riigi poolt on 1822 eurot kuus, millest nii sportlane kui treener peavad kahe peale elatud saama, siis usun, et igaüks saab aru, et niimoodi pole võimalik kuskile jõuda. Süsteem on kahjuks selline, et ilma toetajateta või eriti jõukast pärit sportlasena polegi võimalik sporti teha."

"Kindlasti tõi "Pealtnägija" saade spordi sponsorlusse täiesti uue mõõtme, et sponsor peab suutma tagada, et sportlane mängib ausat mängu. Ma ei taha - teadmata detaile rohkem kui ajakirjanduses, asuda kommenteerima või hindama Toomas Annuse ja Eesti suusaliidu vahelisi suhteid. Kindlasti ütlen ma, et ka Alexela jaoks, kelle aastased sporditoetused pole mitte väiksemad, kui Merkol, Kapitel ja Toomas Annusel, siis kindlasti tuleb meie järgmisel nõukogu koosolekul päevakorda küsimus, kas peaks käituma samamoodi," avaldas Hääl. "Sest me pole suutelised tagama seda, et meie toetatavad sportlased oleks 100% dopingupuhtad. Jah, me usume seda, aga me pole suutelised seda kontrollima."

"Minu hinnangul läks Mihkel Kärmas pika puuga üle piiri," jätkas Hääl, kes pälvis mullu spordi toetamise eest "Spordisõber 2020" aunimetuse. "Arvan, et neid kahtlejaid, kes oma seniseid toetusotsuseid selle põhjal võivad ümber vaadata, on rohkem kui ainult kõnealune Toomas Annus."

Teatavasti läkitas Annus reedel pressiavalduse, milles andis teada, et loobub ERRis ilmunud dopingulugude tõttu Eestis võistlusspordi toetamisest. Annus panustas isiklikult ning läbi oma ettevõtete Merko ja Kapiteli meie sporti aastas umbes 500 000 eurot.