Gerd Kanter EOK presidendivalimistest: paljud on öelnud, et võistlus on läbi. Mina päris nii ei arva

Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter valiti 2017. aasta sügisel Euroopa Olümpiakomitee sportlaskomisjoni juhiks ja veel aasta varem alustas ta tööd Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni juhina. "Sportlaskomisjonis EOK tasandil võiks veel ühe perioodi kaasa teha kuna Euroopas on veel ka vähemalt üks aasta minna ja ei välista, et ka seal võiks järjepidevuse mõttes teha veel ühe perioodi," kommenteeris Kanter ERR-ile.

Uusi kandidaate EOK sportlaskomisjoni ja nende sportlaste nimesid, kes hääletusel valiku teevad, oodatakse alaliitudelt 20. aprillini.

Uus EOK sportlaskomisjon, mille selgitavad just sportlased ise, saab paika enne EOK juhtorganite valimisi. Gerd Kanter on Tõnu Tõniste tiimis asepresidendi kandidaat ning ütleb, et Tõniste ja Urmas Sõõrumaa võiduvõimalused EOK presidendiks saamisel on hetkel võrdsed. "Kuna on kaks kandidaati, siis šansid on 50-50 kuigi jah, siin paljud on ju pärast kandidaatide esitamisprotsessi öelnud, et võistlus on läbi. Mina päris nii ei arva. Teises voorus, kus hääletamine on salajane, võivad vahekorrad muutuda ja seda enam, et paljud lubadused on antud enne eriolukorra algust. Me kõik teame, et maailm ei ole sama, mis ta oli kaks kuud tagasi."

Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee otsustas 6. aprillil toimunud virtuaalkoosolekul, et täiskogu, kus viiakse läbi EOK juhtorganite valimised, kutsutakse kokku pärast eriolukorra lõppu neljanda nädala esmaspäeval. 18. märtsi seisuga pooldas Sõõrumaa kandidatuuri 75 EOK liiget, Tõniste kogus vaid 20 toetushäält.