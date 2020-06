FOTOD | Sõõrumaa ja Sukles käisid Kaljulaidiga roosiaias kohvi joomas

"Vestlesin täna pikalt roosiaias Eesti Olümpiakomitee tagasivalitud presidendi Urmas Sõõrumaa ja peasekretäri Siim Suklesega. Tippspordi kõrval on oluline liikumisharjumuse ja ka -kultuuri kujundamine – kumbki neist ei sünni päris ise, kuigi ilma rahva soovita kaasa tulla neid ka kehtestada ei saa. Mul on hea meel, et EOK-l on selle osas ka mitmeid mõtteid ja plaane, kuidas edasi liikuda ja kaasata enam ka meie kogukondi. Arutasime ka spordi rahastamise küsimuste, riigi spordikorralduse, aga ka tervislike eluviiside üle laiemalt. Soovin omalt poolt kogu EOK seltskonnale jõudu, sest väljakutseid ses töös jagub!" kirjutas Kaljulaid Facebookis.

