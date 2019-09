FOTOD JA VIDEO | Suur Spordinädal sai piduliku avapaugu

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa nentis Spordinädala avamisel, et meie seas on kahjuks ikka veel inimesi, kes pole teinud esimest sammu liikumise suunas. “Spordinädala eesmärk on deviisi „Aeg liikuda“ kandes meelde tuletada, et liikumine on oluline. Meie eesmärk on, et Eesti rahvas saab läbi spordi ja liikumise parema tervise. Täna saab uhkusega öelda, et viimaste aastate aktiivse töö tulemusena on inimeste liikumisaktiivsus suurenenud. Oluline on hea isiklik eeskuju, et nakatada oma sõpru ja lähedasi. Soovin teile head Spordinädalat – ikka parema tervise ja tervema Eesti eest!“

Kultuuriminister Tõnis Lukas märkis avamisel, et mõõdukas kehaline liikumine on energia kogumiseks suurepärane viis. “Mida rohkem me teadlikult liigume, seda paremini see meie kehale ja vaimule mõjub. Tuju on kogu aeg hea!"

Spordinädala raames korraldatakse Eestis praeguse seisuga 1149 sündmust – nende seast leiab võistlusi, avatud ja eritreeninguid, liikumispäevi, matkapäevi, spordipäevi, tervisepäevi ja palju muud. Kui mullu kandsid spordinädala põhiraskust koolid ja spordiklubid, siis tänavu annavad õnnestumisse suure panuse ka lasteaiad ning tööandjad, kes korraldavad sportlikke ettevõtmisi oma töötajatele. Spordinädalast võtab osa 379 kooli, kes korraldavad 546 sündmust, 232 lasteaeda 345 sündmusega, 65 ettevõtet-tööandjat 83 sündmusega ja 125 spordiorganisatsiooni 175 sündmusega. Uute sündmuste registreerimine on veel võimalik, seda saab teha kodulehel www.spordinadal.ee.