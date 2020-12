Fitnessiklubide avalik pöördumine valitsusele: palun jätke spordiklubid avatuks, seal on nakatumine sisuliselt olematu

"Spordiklubid on olulisel kohal rahva vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks. Statistika näitab, et spordiklubides on olnud viiruselevik praktiliselt olematu ning need jäävad igal juhul avatuks, sest spordiklubid on ühed ainsatest kohtadest, kus saab stressi maandada ning lisaks füüsilisele tervisele hoida ka vaimset tervist.

Fitness on kõige suurem liikumisharrastuse viis

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit, mis esindab fitnessiklubisid, mis ühendavad rohkem kui 150 000 harrastajat ja annavad tööd tuhandetele töötajatele (sealhulgas treenerid, abi- ja tugipersonal jt), selgitab, et fitness on tervisliku ja elustiili, vaba aja veetmise võimaluse ning spordialana täna Eestis ja kogu maailmas kõige suurem nii täiskasvanuid kui noori ühendav liikumisharrastuse viis. Fitness ja kulturism on suurim mitteolümpiaspordiala Eestis, samuti suurim spordialaliit täiskasvanud harrastajaid arvestades.

Vabariigi Kriisikomisjonile tehti ettepanek hoida spordiklubid avatuna, et inimestel säiliks võimalus oma tervise eest hoolt kanda ja säiliksid töökohad spordivaldkonna professionaalidele. Samuti sooviti, et COVID-19 kriisiolukorra reeglite väljatöötamisel spordiklubisid puudutavates küsimustes kriisikomisjoni otsuste väljatöötamise juurde kaasataks spordiklubide esindajad.

Spordiklubides on jaanuarist viiruse esinemine praktiliselt olematu

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit kinnitab, et alates jaanuarist on spordiklubides koroonaviiruse esinemine olnud praktiliselt olematu, seda kinnitab ka Rahvusvaheline spordiklubide katusorganisatsioon IHRSA. Uuriti kokku 2877 spordiklubi, mida külastas kokku 49 miljonit liiget ning viiruse esinemise määr oli 0,002% ehk 49 miljoni külastuse juures tuvastati viirusesse nakatumine vaid 1155 külastajal. Eestis on nakatumise suhe samal tasemel: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu andmetel on see 0,0022% 1 539 762 klubikülastuse kohta.

Samuti näitas uuring, et spordiklubid omavad positiivset mõju inimeste füüsilise ja vaimsele heaolule. 90% harrastajatest kiidavad heaks ning peavad kinni klubides kehtestatud meetmetest, 80% küsitletute jaoks on spordiklubi nende ainus või peamine huviala töövälisel ajal, 85% on veendunud, et spordiklubidel on oluline roll nende vaimse ja füüsilise heaolu tagamisel ning soovivad, et nad saaksid ilma piiranguteta jätkata oma igapäevase treeninguga.

Ka Sotsiaalministeerium on kirjutanud: „Maailma Terviseorganisatsiooni kogutud andmetel põhjustas COVID-19 esimene laine ärevust ja stressi enam kui kolmandikul maailma täiskasvanud elanikkonnast. Ka Eestis tehtud uuringud on kinnitanud, et inimeste stressitase tõusis. Eriolukorra aegu tehtud Turu-uuringute elanikkonna küsitlusest selgus, et stressi või pinget tundis kuni 79% elanikkonnast. Tervise Arengu Instituudi tehtud elanikkonna küsitluses tunnistas iga teine vastanu, et tundis kevadel tavapärasest rohkem stressi ja ärevust. Enam kogesid stressi lapsed, noored ja tööealised.“

Lisaks on IHRSA andmetel Euroopa klubid kaotanud üle 30% liikmetest ning sama trend on nähtav ka Eestis.