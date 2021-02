Suusatreener Mati Alaveri ja Team Haanja suusatajate dopingusaaga järellainetustes on fookus pöördunud nende suursponsorile Toomas Annusele ja spordi toetamisele üldse. ERR-is ilmunud, kohtutoimikutest ülevaate andva loo sõnastusest solvunud Merko Ehituse ja Kapiteli suuromanik Annus otsustas sporti toetamast täiesti loobuda. Hinnanguliselt tähendab see aastas Eesti spordi jaoks poole miljoni euro suurust auku. Tekkis oht, et Annus pole ainus, kes sponsorlusest loobub.