EOK täitevkomitee ees vabandanud Sõõrumaa jääb presidendiks ametiaja lõpuni

"See ei ole mingi teema. Mulle pole tulnud ühtegi signaali, et on EOK liikmeid (kes tahaks umbusaldust avaldama hakata)," ütles Sõõrumaa pärast täitevkomitee liikmetega kohtumist Õhtulehele.

EOK tippspordikomisjoni liikme, olümpiavõitja Erki Noole sõnul paluti Sõõrumaal selgitada, miks ta 19. märtsil sule haaras ning hiljutise dopinguskandaali võtmeisikuid Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu tänava artikli kirjutas.

"Lubasin võtta erilise hoole alla, et ma ei tekitaks enam pealkirjade või poolikute lausete, mõtete või hüüumärkidega inimestes võimalikke emotsioone," tõdes Sõõrumaa.

