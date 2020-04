EOK sulgeb olümpiasportlastele Audentese uksed: päev maksab meile umbes 1000 eurot, mis on päris korralik litter

Raju sõnul pole Audentese spordikeskuse kasutamisel enam mõtet, sest kui seda projekti alustati, oli teada, et olümpia ikkagi toimub 2020. aastal, kirjutab Õhtuleht.

"Praegu hoiame Audentest lahti mai alguseni ja siis vaatavad kõik ise, kus nad edasi teevad," selgitab Raju.

"See on meile rahaliselt ebaotstarbekas ja see on meile lisapauk. Küsimus on puhtalt selles, mis summa kulub ja mis on tase, mida selle eest saadakse," tõdeb EOK spordidirektor, öeldes, et üks päev Audenteses maksab neile umbes 1000 eurot.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes