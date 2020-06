EOK sportlaskomisjoni esimeheks valitud Gerd Kanter: sportlaste hääl peaks otsuste tegemisel rohkem kõlama

Teist järjestikust ametiaega sportlaskomisjoni esimeheks valitud Gerd Kanter tänas sportlaskomisjoni eelmist koosseisu tehtud töö eest ning avaldas rõõmu uue koosseisu teotahtelisuse ja entusiasmi üle.

„Sportlaste hääl peaks kogu Eesti spordis otsuste tegemisel rohkem kõlama. Nelja aasta pärast tahaksime oma ametiaja lõpuks näha, et suuremates alaliitudes on oma sportlaskomisjon, väiksemate alaliitude puhul juhatuses esindaja tegevsportlase näol. Teine suur eesmärk on sportlasfoorumi korraldamine. Meie värsked liikmed lisasid, et väga olulisel kohal on kommunikatsiooni tõhustamine alaliitude ja sportlaste vahel,“ ütles Kanter.

EOK sportlaskomisjoni koosseis: Gerd Kanter (kergejõustik), Allar Raja (sõudmine), Saskia Alusalu (kiiruisutamine), Ott Kiivikas (kulturism ja fitness), Johanna Talihärm (laskesuusatamine), Kert Toobal (võrkpall), Matz Topkin (paraujumine), Liis Kullerkann (võrkpall) ja Annika Sakkarias (kergejõustik).

EOK sportlaskomisjoni said kandideerida sportlased, kes on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondise koosseisu, seisavad ausa mängu põhimõtete eest ning keda pole kunagi karistatud antidopingureeglite rikkumise eest. Kandidaadi esitamise võimalus oli kõigil alaliitudel, seekord sai iga alaliit uuendusena soovi korral esitada kaks kandidaati – ühe nais- ja ühe meessportlase. Kokku esitati 22 kandidaati 18 spordialalt. Seda on kolmandiku võrra rohkem kui eelmistel valimistel 2016. aastal, mil kandideeris sportlaskomisjoni vaid 14 sportlast ja hääletas 17 sportlast.

EOK sportlaskomisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine ja nende seisukohtade ning soovituste esitamine EOK-le. Komisjon tegeleb aktiivselt ausa mängu vaimus tegutsevate sportlaste õiguste kaitsmisega ning neile suunatud projektide algatamisega.