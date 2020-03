EOK spordidirektor: Tokyo olümpiamängude toimumine võib selguda viimasel hetkel

"Selge on ju, et üks asi maailmas ei saa liikuda vastuvoolu – kui on (koroonaviiruse tõttu) oht inimeste tervisele, siis jäetakse üritused ära, aga kui asi selgineb ja on variant, et seda saab ohutult teha, siis ta tehakse ära. Tegemist ei ole ju Eesti meistrivõistlustega, tegemist on olümpiamängudega. See otsus ei pruugi tulla ei lähinädalatel, ega lähikuudel, vaid võib tulla täiesti vabalt vahetult enne," vahendas ERR-i spordiportaal Raju intervjuud Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

Vähemalt sama segane seis on olümpiale kvalifitseerumisega.

"Kui asjad hakkavad lahedamaks minema, siis pakutakse välja mingid uued võistlused või alternatiivne süsteem. Selleks, et mängud toimuksid, on ju vaja kvalifitseerunud sportlasi ja ei saa poole pealt joont vahele tõmmata ja öelda, et näiteks tennises jääbki mingisugune arv kohti välja jagamata. Kuupäev, millega ROK ja kõik teised arvestavad, on 6. juuli, kui peaks olema nimeline ülesandmine, ehk tolleks hetkeks peaks kõik riigid ära kinnitama oma sportlaste osavõtu või mitte osavõtu," rääkis Raju.