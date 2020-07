EOK spordidirektor: kui teised ehitasid kriisi ajal garaaže jõusaalideks, siis meie sportlased olid hoitud

Kas see on kõige hullem kriis, millega sina oma karjääri jooksul silmitsi oled seisnud?

Nakkuseid on olnud igasuguseid – noroviirust, Zikat, aga selle haigusega oli keeruline. Ei teata, kas see tapab või ei tapa või kuidas see kellelegi mõjub. Kodukamaral on see kindlasti kõige suurem kriis. Samas meenutas mulle eriolukorras karantiinis istumine olümpiamänge.

Milline on olümpiamängude edasilükkamise rahanduslik mõju EOK-le?

Saame hakkama! Kõik kulutused, mida oleme ette teinud, on käinud läbi orgkomitee ning lepingud lükatakse loodetavasti aasta võrra edasi. Kindlasti on ROK-il suur majanduslik kahju ning ka korraldajatel, sest nad on ju üles ehitanud ajutise organisatsiooni, kus on mingi kuupäevani lepingulised töötajad. ROK-i lepingute rägastik on lihtne: ROK sõlmib orgkomiteega lepingu, kes teeb omakorda allhankeid võistluspaikade, logistika jms tarbeks. Meil on lihtne öelda, et meil on mõju vähe, aga neil kulub raha ikka kolossaalses koguses. Tõsi, edasilükkamisega hävinevad nad vähem kui ärajätmisega.

Kas ROK-is ollakse praegu ärevad?

Ei ütleks. Üks aasta on lihtsalt korstnasse kirjutatud, aga töö käib 2021. aasta mängude toimumise nimel. Praeguse seisuga pole keegi öelnud, et tribüün tühjaks jääb. Olümpiamängude toimumine on Jaapanis ikkagi auküsimus.

Loe ajakirja Liikumine ja Sport uut numbrit SIIT!