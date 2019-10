EOK presidendiks pürgiv Kriisk: Eesti spordis ei saa olla tabuteemasid ja topeltmoraali

15. aprillil valitakse Eesti olümpiakomiteele taas presidenti. Kõige aktiivsemalt on alustanud kandideerimiseks vajalikku eeltööd kergejõustikutreener ja AS-i Mööblifurnituur juhataja Jaanus Kriisk (55). „Peaaegu kolmekümneaastane juhtimiskogemus eraettevõtluses on õpetanud, et vähe on teadmisest, mida sa lähed tegema, tunduvalt tähtsam on, kellega sa seda hakkad tegema ja kuidas,” lausus Kriisk. „Pool aastat on minimaalne vajalik ajavaru, et enamiku täiskogu liikmetega kohtuda ning eelkõige nad ära kuulata ja mõtted kirja panna. Tähtis on teada iga osalise hetkeseisu, valukohti ja nende võimalikke lähenemisteid.”

Milles näeb Kriisk Eesti spordi tuumprobleemi ja kuidas kavatseb seda lahendada?

Mida on senine juht Urmas Sõõrumaa teinud hästi ja mida halvasti?

Kust peaks tulema raha?

Mida vastab Kriisk kriitikutele, kes ütlevad, et kui valid Kriiski, saad Neinar Seli?

Kuidas juhtus nii, et kui 2018. aastal pärast Maicel Uibo sise-MM-i medalivõitu tekkis poleemika tema palgale võtmise üle, siis Kriisk, endine kümnevõistleja ja 7403 punkti mees, jäi n-ö teisele poole rindejoont?