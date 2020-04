EOK peasekretäri vastulause: meil on sportlaste jaoks selge plaan, pankrotist pole juttugi

"Õnneks ei jõua Jaani soovunelm EOK pankrotist realiseeruda. Audentes avati EOK taotlusel nädal peale eriolukorra väljakuulutamist ning sinna koguti meditsiinilise järelvalve meie tippsportlased, kes olid Tokyo OM-ile minemas. Kriisi olukorras võttis kõik kulud EOK enda kanda ja alaliitude ettevalmistusrahad jäid puutumata. Eesmärk oli kiiresti leida alternatiiv tippsportlastele kodusistumisele ja OM-iks ettevalmistamisele," kirjutas Sukles Facebookis.

"Kui OM lükati edasi, oli selge, et leiame järgmised lahendused, et saame pakkuda võimalusi rohkematele sportlastele ja nende tavapärases harjutamiskohtades. Alates 02.maist avatakse harjutamiseks välisväljakud, seega saavad kergejõustiklased liikuda Kadrioru staadionile, kus on ka 400 m jooksurada, erandkorras saavad ujujad minna Keilasse, maadlejad Vinni jne. Ehk on selge "jooksuplaan", kuidas sportlased saavad edasi treenida," lisas ta.

"Olles olnud kogu aeg kontaktis kultuuriministeeriumi ja eriolukorra juhtidega, valmistasime ette varakult väiksematesse kohtadesse minekut ja suure riskiastmega ühe treeningbaasi tegevuse lõpetamist. Mis puudutab raha, siis tõesti, OM ettevalmistuprojekti summad tulevad hasartmängumaksu laekumisest, mida on laekunud poole kuu karantiiniolukorras 32% vähem. EOK lisab selle alalaekumise osa ise juurde ehk lisades 65 000 eur oma raha sportlastele ja alaliitudele, on pankrotiohust rääkimine naljakas."