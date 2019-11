EOK asutas dopingu ja teiste spordiprobleemidega võitlemiseks uue sihtasutuse

Uue sihtasutuse tööpõld on lai - järgida tuleb UNESCO dopinguvastast maailmakonventsiooni ja teha koostööd Maailma Dopinguvastase Agentuuri WADAga. Lähtuma peab Euroopa dopinguvastasest konventsioonist ning spordiürituste pealtvaatajate vägivalda käsitlevatest ja spordivõistlustega manipuleerimise vastastest Euroopa Nõukogu konventsiooni sätetest. Veel kuuluvad sihtasutuse pädevusse ka spordis ahistamise, ärakasutamise ja lastekaitsega seonduvad teemad, mis on käesoleval aastal aktuaalsena tõstatatud Soome eesistumisel nii Euroopa Nõukogus kui Euroopa Liidus.

Samal teemal toimub 26.11.2019 Tallinnas uue sihtasutuse EADSE, Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee ja Spordikoolituse ja -Teabe SA koostöös spordivägivalda käsitlev rahvusvaheline koolitusseminar “Terve spordi eest: Treeneri ja spordiorganisatsiooni roll ning vastutus väärkohtlemise ennetamisel ning sekkumisel”.

Uue sihtasutuse tegevust toetavad Kultuuriministeerium ja EOK. Hasartmängumaksu seaduse alusel eraldatakse Kultuuriministeeriumi kaudu 1,6 protsenti laekumistest spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste toetamiseks.

Sarnaseid näiteid tervikuna spordipahede vastu võitlevatest asutustest pole maailmas üleliia palju. Ära mainimist väärivad kindlasti Soome (FINCIS - Finnish Center For Integrity In Sports) ja Kanada (Canadian Centre For Ethics In Sport).